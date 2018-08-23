23 августа 2018 года

Кубанская рыба поездит пока в старом «лифте»

Краснодарское водохранилище не может найти подрядчика для продолжения ремонта рыбоподъемника. В этом году предполагалось произвести замену крана контейнеровоза.

Открытые торги на замену крана контейнеровоза механического рыбоподъемника водохранилища проваливаются второй года подряд, сообщает корреспондент Fishnews. Конкурс проводит ФГБУ «Краснодарское водохранилище». В этом году начальная цена составляла 16,2 млн рублей (в прошлом – 23,6 млн рублей). Оба раза заявку подавала только одна организация-подрядчик, в связи с чем торги признавались несостоявшимися. При этом работы по замене крана возможны только в декабре-январе - когда не производится пересадка рыбы.

Механический рыбоподъемник с рыбоспуском в плотине Краснодарского гидроузла на реке Кубани был построен в 1974 г. Конструкция позволяет пересаживать из Кубани в Краснодарское водохранилище идущих на нерест производителей проходных и полупроходных рыб и одновременно спускать скатывающихся из верхнего бьефа в нижний взрослых особей и молодь.

Плановый капитальный ремонт рыбоподъемника под наблюдением специалистов АзНИИРХ проводился в предшествующие годы.

Fishnews