24 августа 2018 года

В Новгородской области расследуют загрязнение Ловати

В Старой Руссе прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении директора рыбопромышленной компании. По версии следствия, он организовал сброс грязных стоков в реку Ловать, причинив ущерб более чем на 380 тыс. рублей.

Директор ООО «Красный рыбак» подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам), сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

Предприятие находится в деревне Взвад Старорусского района. По версии дознания, с 2017 г. по июль 2018 г. подозреваемый организовал сброс загрязненных сточных вод в реку Ловать. Причиненный ущерб рыбным запасам оценили на сумму свыше 380 тыс. рублей.

Ход и результаты расследования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Fishnews