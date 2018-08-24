24 августа 2018 года

Россельхознадзор проверит рыбных экспортеров Филиппин

В конце августа – начале сентября специалисты Россельхознадзора проинспектируют рыбоперерабатывающие предприятия в Республике Филиппины. Проверятся будут заводы, заинтересованные в поставках своей продукции на рынок РФ.

Представители Россельхознадзора провели телеконференциию с сотрудниками Департамента сельского хозяйства Республики Филиппины. Обсуждались организационные вопросы предстоящей обоюдной инспекции предприятий по производству продукции животного происхождения, в том числе рыбной. Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства, поездки состоятся в период с 27 августа по 7 сентября этого года.

Стороны обговорили условия и предварительный план работы филиппинских специалистов в РФ и российских специалистов в Республике Филиппины.

Российские инспекторы планируют проверить рыбоперерабатывающие предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции на территорию России. Филиппинские коллеги посетят птицеперерабатывающие предприятия РФ – потенциальных экспортеров на рынок республики.

Fishnews