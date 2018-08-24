24 августа 2018 года

Рыбаки Ямала выбрали половину годовых объемов

В Ямало-Ненецком автономном округе в разгаре летняя путина. Добыто около 4,5 тыс. тонн рыбы, что составляет половину установленного на 2018 г. плана.

По данным регионального департамента АПК, торговли и продовольствия, около 700 тонн улова приходится на Горковский рыбозавод, почти по 300 тонн добыли компания «Тазагрорыбпром», Новопортовский рыбозавод и ООО «Святогор».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, тазовские промысловики готовятся к массовому ходу ряпушки. А в районе Нового Порта путина традиционно завершилась в конце июня. Рыбаки отправились в отпуск до ноября и с очень хорошим результатом: из трехсот тонн улова свыше 50 тонн пришлось на ценную корюшку.

Приуральский «Святогор» сейчас ведет промысел на магистрали Оби и на реке Собь. Компания задействует судно «Полярная звезда», которое было доставлено на Ямал в эту навигацию из Тюмени после переоборудования. Это современное судно класса «река-море» можно использовать не только как транспортный рефрижератор, но и как полноценный рыбоперерабатывающий комплекс на воде.

В правительстве региона отмечают, что крупные самоходные суда имеют огромное значение для развития рыбодобывающей отрасли Ямала. С 2011 г. предприятие «Гыдаагро» эксплуатирует судно «Нум» класса «река-море». Его задействуют как на заморозке рыбы непосредственно на месте промысла, так и для транспортировки уловов.

Fishnews