24 августа 2018 года

На помощь рыбоохране придут охотнадзор и лесничие

Минприроды внесло в Правительство РФ поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается наделить перекрестными полномочиями инспекторов в области лесного, охотничьего и рыболовного надзора.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 28.3 КоАП РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. Предполагается расширить перечень административных правонарушений в области охоты, лесопользования, рыболовства, охраны животного мира и водных объектов, в случае выявления которых должностные лица вправе составлять протоколы.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин считает, что наделение инспекторов перекрестными полномочиями в области лесного, охотничьего и рыболовного надзора позволит значительно повысит эффективность работы и сократить уровень браконьерства и незаконных рубок в стране.

Сейчас недостаточная численность инспекторов, осуществляющих разные виды экологического контроля на одной территории, их ведомственная разобщенность, отсутствие у них полномочий по пресечению административных правонарушений в смежных областях, значительно снижает эффективность борьбы с браконьерами, отмечают в министерстве.

Планируется, что изменения в КоАП повысят оперативность взаимодействия инспекторов, осуществляющих федеральный надзор в сфере охоты, леса, рыболовства, охраны животного мира и водных объектов.

В октябре 2017 г. необходимость межведомственного взаимодействия в области охраны федеральных ресурсов рассмотрели на совещании в Росрыболовстве. Было отмечено, что законопроект о перекрестных полномочиях подготовили федеральное агентство и Минсельхоз.

Fishnews