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Участок Клинского рыбхоза

Аквафермерам – землю, промысловикам - рыбоводство

Минсельхоз внес в Правительство законопроект с рядом поправок для аквакультуры. В частности, предлагается выделять рыбоводам земельные участки без торгов и разрешить использовать части РПУ под товарное рыбоводство.

Документ прошел публичное обсуждение в феврале-марте 2017 г., замечания были частично учтены. Законопроект согласован с Минфином, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минприроды и ФАС. Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предлагается внести в Земельный и Водный кодексы, а также в закон об аквакультуре.

Так, предусмотрено наделение рыбоводных хозяйств без торгов земельными участками для работы на РВУ. В пояснительной записке отмечено, что аналогичная норма уже действует в отношении рыбопромысловых участков.

Кроме того, предлагается разрешить строительство временных сооружений для товарной аквакультуры на земле или земельных участках в государственной или муниципальной собственности, использующихся без предоставления. Авторы законопроекта указывают, что в начале хозяйственной деятельности рыбоводному хозяйству требуется расчистка территории, временное хранение строительных материалов и т.п. Предполагается, что в дальнейшем такие земли и участки можно будет использовать для временного складирования, установления знаков, оборудования лодочных станций.

Закон об аквакультуре предлагают дополнить статьей 51 «Использование земель и земельных участков для целей аквакультуры (рыбоводства)». Она содержит отсылочные нормы на соответствующие статьи земельного и лесного законодательства.

Также предусматривается возможность использовать свободную часть рыбопромыслового (рыболовного) участка для индустриальной аквакультуры. В этом заинтересованы 49 пользователей с 89 РПУ в Сахалинской области, говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2019 г.

Fishnews
НазадМетки: ФАСаквакультураправительство
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