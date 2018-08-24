24 августа 2018 года

Яков Миркин: Китайский спрос на российскую рыбу – это вызов

Способность китайского рынка переварить любые объемы российской рыбы и морепродуктов – это и хорошо и плохо, отмечает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин.

«Это хорошо с точки зрения российского экспорта, но это требует понимания того, что будет происходить на внутреннем рынке, - раскрыл экономист свою позицию в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». - Мы можем страдать сколько угодно по поводу того, что где-то растет спрос или увеличивается численность населения, но пока мы внутри нашей экономики не начнем стимулировать рост благосостояния, рост доходов, рост экономики, пока мы будем существовать в логике дележки сжимающегося пирога, как с пенсионным возрастом, и постоянно отставать в темпах роста, мы будем сталкиваться с этой проблемой нарастающего разрыва».

Профессор отметил, что может быть очень много спекуляций на тему «китайцы все съедят, нам ничего не оставят», но, по его мнению, правильной была бы логика конкуренции – «давайте расти быстрее, давайте будем богаче!».

«Нас мало, мы контролируем огромную территорию. Давайте станем большой ресурсной Швейцарией, где каждому будет очень хорошо и где каждый будет пользоваться тем, что китайцы хотят есть. Пусть у нас доход будет выше, и мы все равно будем потреблять рыбу, крабов, креветки», - обрисовал заманчивый путь собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Поэтому Яков Миркин считает, что такая ситуация – просто вызов, который, к сожалению, не осознается властями. Проблема в том, что в нашей стране часто из вызова создают борьбу насмерть, но не принимают вызов как способ развития, подчеркнул экономист.

Fishnews