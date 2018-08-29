29 августа 2018 года

Тайфун загнал северокорейских рыбаков к берегам Приморья

Во внутренних водах Приморского края вынужденно укрылись свыше сотни маломерных промысловых судов КНДР. Причиной стал тайфун «Соулик», некоторым морякам потребовалась медицинская помощь.

Большинство иностранных плавсредств уже покинуло российские воды, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Более десятка мотоботов пограничники сняли с мели и сопроводили до линии границы.

Шхуны, выброшенные на мель в бухтах на севере края, все еще остаются там. Пострадавшим гражданам КНДР оказывают необходимую помощь. Например, один из северокорейских рыбаков получил во время тайфуна тяжелую травму.

Fishnews