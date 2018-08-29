29 августа 2018 года

Фареры собираются развивать рыбную торговлю с ЕАЭС

Подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и правительством Фарерских островов. Планируется, что это даст новый импульс сотрудничества Фарер и стран ЕАЭС в рыболовецкой сфере.

Подписи под документом поставили член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая и министр иностранных дел и торговли Фарерских островов Поуль Михельсон в Торсхавне.

«С 2010 по 2017 год наш товарооборот увеличился почти в 20 раз и достиг 393,2 млн долларов. Это отличные цифры, которые не могут не радовать. Но думаю, что рынки других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), помимо России, недостаточно хорошо изучены фарерской стороной. В рамках меморандума мы создадим совместную рабочую группу, которая позволит активизировать контакты со всеми странами нашего объединения», – заявила министр ЕЭК на пресс-конференции по итогам подписания меморандума.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, ранее Татьяна Валовая провела встречу с заместителем премьер-министра, министром рыболовства Фарерских островов Хогни Хойдалем. Он отметил, что подписание меморандума даст новый импульс развитию сотрудничества Фарер с государствами ЕАЭС как в традиционной сфере – рыболовецкой, так и по ряду других направлений.

Министр финансов Фарер Кристина Хафосс на переговорах с Татьяной Валовой рассказала, что значительный рост экономических показателей автономного датского региона во многом вызван активизацией торговли с Россией, которая является крупнейшим импортером рыбной продукции.

Fishnews