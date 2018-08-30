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В Москве состоялась встреча представителей Россельхознадзора и Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики. Фото пресс-службы отечественного ветеринарного ведомства

Россия и Мексика хотят наладить торговлю рыбой

Ветеринарные специалисты Мексики обещали в ближайшее время направить в Россельхознадзор требования для импорта рыбной продукции. Также российская сторона ждет комментариев к отчету о проверке мексиканских акваферм и рыбозаводов.

В Москве состоялась встреча представителей Россельхознадзора и Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики. В мероприятии также приняли участие сотрудники мексиканского посольства и Минсельхоза РФ.

Они обсудили актуальные вопросы взаимных поставок рыбной и морской продукции. Мексиканская сторона обещала, что в ответ на неоднократные просьбы в кратчайшие сроки направит в Россельхознадзор информацию о своих требованиях при импорте таких товаров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства, оно ожидает от COFEPRIS комментариев к предварительному отчету по результатам инспекции мексиканских предприятий. В ходе визита в Мексику в декабре 2017 г. специалисты РФ оценили работу аквакультурных ферм, компаний по производству рыбной и морской продукции, а также посетили ветлаборатории. По итогам проверки был подготовлен отчет, который направили через посольство мексиканским коллегам в мае текущего года.

Fishnews

  • В Москве состоялась встреча представителей Россельхознадзора и Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики. Фото пресс-службы отечественного ветеринарного ведомства
  • В Москве состоялась встреча представителей Россельхознадзора и Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики. Фото пресс-службы отечественного ветеринарного ведомства
  • В Москве состоялась встреча представителей Россельхознадзора и Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики. Фото пресс-службы отечественного ветеринарного ведомства
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