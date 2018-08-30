30 августа 2018 года

Рыбаки Ирана нервничают из-за китайских коллег

В Иране развернулась бурная полемика вокруг слухов о варварском промысле китайскими судами в Персидском заливе. Чиновники республики отрицают выдачу лицензий рыбакам КНР.

На протяжении августа в Иране муссируются слухи о китайском флоте якобы занимающимся варварским ловом рыбы в южных водах страны. Утверждается, что это негативным образом отражается на жизни и достатке местных мелких рыбаков.

По словам члена Верховного совета провинций Ирана Киануша Джаханбахша, рыбаки провинции Хормозган видели китайские суда, ведущие промысел в Персидском заливе. Об этом сообщило «Радио Фарда» (персидскоязычный филиал «Радио Свобода»). Киануш Джаханбахш заявил, что работа флота КНР отрицательно отражается на рыбных ресурсах республики и доходах ее рыбаков.

В ответ на это заместитель руководителя Организации по рыболовству и рыбоводству Ирана «Шилат» Шапур Какулаки рассказал, что в южных водах Ирана ведет промысел 91 рыболовное судно, на которых трудятся около 2 тыс. рыбаков. 300 из которых являются гражданами Китая. При этом все суда либо выкуплены, либо арендованы у китайских компаний, и. По словам Шампура Какулаки, сейчас «Шилат» занимается обучением иранских экипажей, чтобы заменить ими китайских.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Шапур Какулаки опроверг слухи о том, что организация выдала долгосрочные лицензии китайским рыбакам на работу в водах Персидского залива. Он отметил, что суда ведут промысел на глубине 200 м по другую сторону Ормузского пролива (соединяющего Персидский залив с Аравийским морем). Заглавы «Шилата» также отметил, что в район промысла направили два судна для исследования запасов, и что промысел предполагается закрыть 11 сентября.

Организация по рыболовству и рыбоводству Ирана «Шилат» (Shilat) является главным органом страны для управления рыболовством и аквакультурой. В частности, «Шилат» отвечает за охрану и восстановление водных биоресурсов, зарыбление иранских морских и внутренних вод, а также за развитие рыболовства и рыбоводства путем проведения исследований, подготовки кадров и оказания технических услуг.

Fishnews

