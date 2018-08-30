30 августа 2018 года

ФАС подготовила новый проект по стратегическим отраслям

Федеральная антимонопольная служба предлагает внести изменения, которые позволят суду принимать решение о принудительной продаже акций (долей) и имущества, полученных в результате сделки по установлению незаконного иностранного влияния в стратегических отраслях.

ФАС России разработала законопроект «в части совершенствования контроля за соблюдением законодательства об осуществлении иностранных инвестиций на территории Российской Федерации». По мнению ведомства, поправки помогут устранить ряд пробелов, с которыми приходится сталкиваться на практике, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, в пояснительной записке к проекту отмечена следующая проблема. В случае если суд на основании иска антимонопольной службы лишает иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров (участников) стратегического общества, такое общество остается в бесконтрольном состоянии, а иностранный инвестор не вправе продать свою долю участия из-за ничтожности ранее совершенной сделки.

Антимонопольная служба предлагает предусмотреть механизм, в соответствии с которым суд по иску уполномоченного органа одновременно принимает решение и о принудительной продаже акций (долей) и (или) имущества хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение. Речь идет об акциях (долях) и (или) имуществе, принадлежащих такому иностранному инвестору или группе лиц на основании сделки, совершенной без подачи ходатайства о предварительном согласовании по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли. Продажа, согласно законопроекту, должна осуществляться на открытых аукционах.

Напомним, что к стратегическим сферам деятельности, по закону от 29 апреля 2008 г. № 57, относится и добыча водных биоресурсов.

Fishnews