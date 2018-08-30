30 августа 2018 года

На северо-востоке Камчатки закрывают путину

Комиссия по анадромным Камчатского края закрывает промысел лососей в Карагинской подзоне с 1 сентября. Путина в районе прошла успешно: к 25 августа было поймано 120 тыс. тонн, прогноз превышен более чем на треть.

Решение о запрете промышленного и прибрежного рыболовства красной рыбы в Карагинской подзоне отражено в протоколе заседания комиссии, сообщает корреспондент Fishnews. Закрытие путины в районе обусловлено «освоением рекомендованных к промыслу объемов кижуча и окончанием нерестовых подходов тихоокеанских лососей».

По информации ТИНРО-Центра, на 25 августа в Карагинской подзоне было выловлено 120,1 тыс. тонн лососей при прогнозе в 79,6 тыс. тонн. В том числе 106,8 тыс. тонн горбуши (прогноз - 62,7 тыс. тонн), 10,4 тыс. тонн кеты (прогноз - 14,8 тыс. тонн), 2,7 тыс. тонн нерки (прогноз - 1,8 тыс. тонн), 161 тонна кижуча (прогноз - 300 тонн) и 75 тонн чавычи (прогноз - 70 тонн).

Fishnews