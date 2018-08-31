31 августа 2018 года

Росрыболовство принимает заявки на остатки инвестквот

Федеральное агентство по рыболовству открыло прием заявлений на доли инвестиционных квот, оставшиеся не распределенными по итогам поступления обращений в 2017 г. Это в том числе лимиты добычи минтая и сельди под строительство флота.

Напомним, что правительство установило особые условия приема заявок о закреплении и предоставлении доли инвестквоты в отношении долей, оставшихся не распределенными по итогам сбора обращений в 2017 г. Такие заявления должны приниматься в течение 5 месяцев со дня размещения Росрыболовством информации о начале отбора инвестиционных проектов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте федерального агентства опубликована информация о приеме заявлений с 29 августа 2018 г. по 29 января 2019 г. В извещении приводится список типов объектов инвестиций, под строительство которых будут закрепляться доли. Это суда и заводы на Северном и Дальневосточном бассейне. В том числе суда под доли квот минтая и сельди.

Программа «квоты под строительство рыбопромысловых судов или береговых заводов» стартовала в прошлом году, когда впервые проводился прием заявок от желающих получить такие лимиты.

В результате были закреплены доли квот за компаниями, которые показали готовность реализовать 51 проект. Это строительство 24 судов и 8 береговых заводов для Северного бассейна, 9 судов и 10 береговых предприятий для Дальнего Востока.

Осваивать полученные объемы компании – участницы программы инвестиционных квот смогут после введения объектов инвестиций – судов и заводов – в эксплуатацию.

Извещение смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews