03 сентября 2018 года

Борец за чистоту океанов проплыл весь Ла-Манш

Пловец и общественный деятель Льюис Пью впервые в истории проплыл по всей длине пролива Ла-Манш, чтобы привлечь внимание правительств к защите морей и океанов. Весь путь (530 км) спортсмен преодолел за 49 дней.

Кампания в защиту океанов запущена Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Во время длительного заплыва активист преодолевал от 10 до 20 км в сутки, сообщили Fishnews в Центре новостей ООН.

«Я не пытался приобрести звание первого человека, проплывшего вдоль Ла-Манша, - заявил Льюис Пью журналистам. – Я бы сказал, что это протестный заплыв. Я хотел привлечь внимание мировых лидеров к тому, что происходит с нашими океанами, насколько серьезна эта проблема и как быстро меняется мировой океан».

На его счету длительные заплывы во всех океанах планеты. В 2007 г. Льюис Пью проплыл через Северный полюс, чтобы привлечь внимание к тающим ледникам Ледовитого океана; в 2010 г. он пересек озеро в районе горы Эверест, а в 2016 г. присоединился к кампании ЮНЕП и Российской Федерации по защите самого древнего и самого глубокого озера в мире – Байкала.

Во время заплыва вдоль Ла-Манша спортсмен собирал пластиковый мусор. Он обратил внимание, что на своем пути почти не встретил представителей животного мира.

«Иногда я видел птиц, пару раз - дельфинов, одну черепаху и на этом, пожалуй, все, - рассказал пловец журналистам. - Только медуз было много. Обилие медуз говорит о потеплении воды и чрезмерной рыбной ловле. Меня потрясло, как мало мне встретилось животных и как много в воде пластика».

Льюис Пью отметил, что его посыл нашел живой отклик среди местного населения. Люди присоединялись к заплыву и участвовали в уборке пляжей. «Рядовые граждане могут сделать многое, но правительства должны возглавить эти усилия», - заявил спортсмен.

Fishnews