03 сентября 2018 года

В Астраханской области предлагают новые участки для рыбоводства

Девять участков в Астраханской области под пастбищную и индустриальную аквакультуру выставлены на торги. Аукцион пройдет 5 октября.

Торги проводит Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Заявки принимаются до 1 октября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, РВУ площадью от 0,2 до 72,8 га расположены на пресноводных озерах, ильменях и реках в Икрянинском, Лиманском, Наримановском, Приволжском, Красноярском и Володарском районах. Участки предлагаются в пользование на 25 лет.

Fishnews