03 сентября 2018 года

Правительство установило правила заключения новых договоров на доли квот

Правительство утвердило правила, которые будут регулировать распределение квот вылова после завершения нынешней кампании по перезаключению договоров. Под этот порядок попадает в том числе закрепление долей по вводимым в промысел объектам.

Официально опубликовано постановление Правительства РФ от 23 августа 2018 г. № 987 «О распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов в соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».

В этом году в отрасли была организована кампания по заключению на новый срок договоров, которые были заключены в период до конца 2018 г. Новое постановление регламентирует, как квоты будут распределяться между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в дальнейшем:

- по вновь вводимым объектам промысла;

- в случае если тот или иной вид водных биоресурсов в определенном районе добычи переводится из списка объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов, в перечень «одуемых». При этом не должно быть действующих договоров о закреплении доли квоты;

- в случае если снимаются ограничения рыболовства - закрытие или запрет. При этом не должно быть действующих договоров о закреплении доли квоты;

- в случае предоставления России в районах действия международного договора доли квоты водных биоресурсов, в отношении которых промысел раньше вели без заключения договоров о закреплении доли международной квоты;

- в случае истечения срока действия договоров о закреплении доли квоты в морских водах, доли международной квоты, доли квоты добычи во внутреннем водном объекте.

В случае с вводимыми в промысел объектами, а также в случае со снятием ограничений рыболовства доли квот будут выставляться на аукцион. В случае перевода объекта из «неодумых» в «одуемые» доля будет рассчитываться на основании данных об объеме добычи за три года, предшествующие расчетному году. То же самое – в случае с рыболовством в районах действия международного договора, если ранее промысел осуществлялся без договоров о закреплении доли международной квоты.

В случае истечения срока действия договора доля квоты по новому соглашению должна соответствовать доле, предусмотренной договором, срок действия которого истекает, сообщает корреспондент Fishnews.

Также утверждены правила распределения объема части ОДУ, утвержденного применительно к квоте добычи в морских водах, международной квоте, квоте вылова во внутренних водных объектах, между лицами, с которыми заключены договоры.

Постановление правительства смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.