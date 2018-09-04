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Директор Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии назначен Александр ПОЛЯНСКИЙ. Фото пресс-службы Росрыболовства

В ПИНРО - смена руководства

Росрыболовство утвердило нового директора Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии. На этот пост назначен экс-руководитель Сахалинрыбвода Александр Полянский.

Приказом Федерального агентства по рыболовству № 277 от 22 августа 2018 г. директором Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии назначен Александр Полянский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, новый глава одного из ключевых отраслевых институтов имеет большой опыт руководящей работы на предприятиях рыбной отрасли.

С 2007 г. Александр Полянский занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Мурманский морской рыбный порт», а в 2014 г. возглавил порт.

Дальнейшая его карьера была связана с Дальним Востоком. На посту заместителя директора КамчатНИРО он занимался организацией экспедиционной деятельности научно-исследовательского института. Затем руководил ФГБУ «Сахалинрыбвод», в ведении которого находились 15 государственных рыбоводных заводов.

Александр Полянский – автор ряда публикаций по вопросам стратегического развития природно-ресурсного потенциала регионов Российской арктической зоны. Кандидат экономических наук. Защитил диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Имеет благодарности и грамоты Федерального агентства по рыболовству.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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