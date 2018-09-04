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Исландская компания Skaginn 3X - один из лидеров в области высокотехнологичных решений для рыбопереработки в море и на берегу

Skaginn 3X расширяет планы в России

Исландская компания Skaginn 3X - один из лидеров в области высокотехнологичных решений для рыбопереработки в море и на берегу - намерена расширить присутствие на российском рынке.

Исландский производитель видит большие возможности в российской рыбной промышленности. Сейчас компания завершает первый крупный проект в России – береговой рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, который планируется запустить уже в текущем году. Производительность предприятия составит более 900 тонн рыбы в день.

Недавно Skaginn 3X подписала контракт на оборудование второй фабрики, которая будет построена в 2019-2020 гг. на российском Дальнем Востоке, рассказали Fishnews в представительстве компании. Исландский производитель также ведет переговоры с рядом российских заказчиков о поставке комплексных решений «под ключ», рассчитанных как на малые суда, так и на супертраулеры, для переработки в море пелагических видов, белой рыбы и беспозвоночных.

Новый региональный менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Джэйкоб Петурссон заявил о намерении принять участие в российской программе модернизации рыболовства. Он подчеркнул, что для инновационной компании, которая находится на переднем крае технологий переработки пищевых продуктов, приоритетом является качество, эффективность и максимально полное использование ограниченных ресурсов клиентов.

«Мы надеемся стать частью грядущей новой эры рыбопереработки в России», – отметил Петур Джэйкоб Петурссон.

В рамках Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая с 13 по 15 сентября пройдет в Санкт-Петербурге, Skaginn 3X будет представлена на одном стенде с группой Knarr (стенд H26).

Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews

На правах рекламы

  • Исландская компания Skaginn 3X - один из лидеров в области высокотехнологичных решений для рыбопереработки в море и на берегу
  • Региональный менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур ДЖЭЙКОБ ПЕТУРССОН
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