04 сентября 2018 года

Росрыболовство объявит еще один аукцион на понижение

Аукцион на понижение, который позволит определить еще один список участников программы инвестиционных квот, на этот раз будет проводиться по долям квот вылова разнорыбицы на Западной Камчатке.

Росрыболовство опубликовало протокол комиссии по отбору инвестиционных проектов от 15 августа 2018 г. Это первые результаты уже второй заявительной кампании по программе инвестиционных квот. Обращения на этот раз принимались с 1 марта по 30 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Инвесторам были предложены «пакеты» долей квот разнорыбицы в Южно-Курильской зоне под строительство средне- и малотоннажных судов и завода малой мощности (типы объектов инвестиций «Е-1», «Е-2» и «Е-3»), на Западной Камчатке («Ж-1», «Ж-2», «Ж-3»), сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из протокола, отрасль ждет еще один аукцион на понижение. К нему допущены инвестиционные проекты компаний «Невод», «Октябрьский-1», «Алаид» и «Заря». Все они заявили о готовности реализовать проекты по строительству заводов малой мощности под доли квот вылова трески, камбал, макруруса, наваги, палтусов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Отклонен проект «Магаданской рыбной компании 3».

Fishnews