04 сентября 2018 года

На Камчатке поддержали «рыбный» инвестпроект

В Камчатском крае инвестпроекту ООО «Колхоз Ударник» по строительству фабрики береговой обработки рыбы присвоили статус масштабного. За такое решение проголосовали все члены регионального инвестиционного совета.

«Предприятие осуществляет добычу и переработку тихоокеанских лососей. Проектом предполагается строительство фабрики береговой обработки рыбы общей площадью 1 296 кв. м на территории села Кострома Карагинского района. Таким образом, образование стабильного предприятия на территории поселка позволит создать 82 рабочих места для местных жителей на долгосрочной основе со стабильной оплатой труда», – рассказала представитель «Ударника» Наталья Никифорова.

По ее словам, сейчас проект находится в начальной инвестиционной стадии, а с сентября начнется разработка проектно-сметной документации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, общая стоимость проекта превышает 84 млн рублей. Затраты на проектную документацию и строительство фабрики составят 47,3 млн рублей, на закупку оборудования – 36,9 млн рублей. Финансирование инвестиционных затрат будет осуществляться за счет существующей нераспределенной прибыли предприятия. Завершить строительство планируется в 2023 г.

«Развитие береговой обработки рыбы – одна из значимых задач, определенных в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 года. Реализация проекта по строительству фабрики береговой обработки рыбы на территории Карагинского района даст не только создание новых рабочих мест, но и сохранит само село, и, безусловно, это еще одно местное производство, которое обеспечит население Камчатского края доступной и экологически чистой продукцией», – отметила заместитель председателя правительства Камчатки Марина Суббота.

Предполагается, что в год фабрика будет производить 2 553 тонны мороженой продукции из лосося. Весь товар предприятие планирует реализовывать на внутреннем рынке.

После признания проекта масштабным инвестиционным инициатор имеет право обратиться за получением земельного участка в аренду без торгов. Таким образом, статус проекта позволит компании значительно ускорить процесс его реализации.

Fishnews