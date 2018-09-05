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Медуза Аурелия (Aurelia aurita). Фото пресс-службы АзНИИРХ

Ученые предлагают отправить медуз на стол

В Азовском и Черном морях можно ежегодно добывать в общей сложности 400 тонн медуз, однако их никто не ловит. Специалисты АзНИИРХ рекомендуют использовать эти гидробионты в пищевой промышленности, необходимые технологии уже есть.

В Азово-Черноморском бассейне обитают два вида медуз: аурелия (Aurelia aurita) и корнерот (Rhizostoma pulmo). Ежегодный рекомендованный объем добычи этих гидробионтов в Азовском море составляет 100 тонн, в Черном – 300 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Ученые обращают внимание, что массовые скопления медуз в прибрежной зоне Крыма и Краснодарского края создают препятствия промыслу рыбы, попадая в орудия лова, а также отрицательно влияют на туристическую деятельность регионов.

В институте отметили, что медузы содержат ценные структурные белки – коллаген и эластин, биологически активные вещества – гликозамингликаны (гиалуроновую кислоту, хондроитинсульфаты, гепарансульфат и прочие), липиды, макро- и микроэлементы. Эти животные являются сырьем для производства пищевой, косметической и другой продукции.

Сотрудники Керченского филиала НИИ разработали технологию изготовления пищевого продукта из корнерота. Один из способов обработки - высушивание до хрупкого состояния. Из полученного продукта можно готовить супы. Также полуфабрикат можно восстановить в воде до образования прозрачных эластичных полосок и использовать для суши или салатов.

При другом способе переработки соленую медузу выдерживают в различных соусах, заливках или пряных отварах и высушивают до эластичного состояния. Один из рекомендуемых гарниров - рис.

Fishnews

  • Медуза Аурелия (Aurelia aurita). Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Медуза корнерот (Rhizostomapulmo). Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Скопления медуз. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Скопления медуз. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Высушенный полуфабрикат из медузы. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Суши с медузой. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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