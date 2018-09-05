05 сентября 2018 года

Торговцев браконьерскими уловами подозревают в поджогах

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре после изъятия на рынке браконьерской стерляди сотруднику рыбоохраны сожгли автомобиль. Затем «красного петуха» пустили на двор главы Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

В Нижневартовске прошла операция по выявлению мест продажи незаконно добытых водных биоресурсов. Так, 29 августа старший госинспектор Владимир Лосев (за неделю до этого переведенный из Сургута) организовал проверку Центрального рынка города силами полиции и рыбоохраны. Правоохранители зафиксировали факт торговли свежемороженой и копченой сибирской стерлядью без разрешительных документов. Продукцию изъяли.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства, в ночь на 31 августа около 00:30 по месту проживания Владимира Лосева неизвестные подожгли его личный автомобиль. По предварительным расчетам, ущерб составил 2 млн рублей.

На следующую ночь около 1:00 по месту прописки врио руководителя теруправления Ивана Матаева злоумышленники подожгли надворные постройки. Сгорели баня и гараж, поврежден жилой дом. Во время пожара ожоги второй степени получил пожилой отец, при этом в доме находились престарелая мать и пятилетняя дочь Ивана Матаева. Предварительно ущерб оценили в 1 млн рублей.

«Имеются основания полагать, что данные поджоги связаны между собой и организованы людьми, причастными к незаконному вылову и обороту осетровых видов рыб на территории ХМАО-Югры, в целях запугивания должностных лиц Росрыболовства и членов их семей», - заявили в пресс-службе теруправления.

Работу по пресечению незаконного оборота осетровых в зоне ответственности ТУ обещают усилить.

Fishnews