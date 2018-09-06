06 сентября 2018 года

Лососевые участки на Чукотке распределяют под «прибрежку»

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства выставило на конкурс 16 участков на Чукотке для прибрежного рыболовства. На этих РПУ можно будет добывать анадромные, катадромные и трансграничные виды рыб.

Заявки принимаются до вскрытия конвертов 3 октября. По условиям конкурса, критериями оценки станут положительный опыт прибрежного рыболовства и рыбопереработки (с повышающими или понижающими коэффициентами в зависимости от удаленности завода от РПУ и видов выпускаемой продукции), численность работников у претендента, а также предложенная плата за участок. Договоры пользования РПУ будут заключаться на 20 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

Участки площадью от 0,6 до 3296 га расположены в бухтах Угольная, Ушакова, Этелькуйым, Безымянная, а также Анадырском лимане и непосредственно Беринговом море в административных границах Анадырского и Чукотского муниципальных районов и городского округа Эгвекинот.

Fishnews