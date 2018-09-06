06 сентября 2018 года

Париж и Лондон объявили «гребешковое перемирие»

Франция и Соединенное Королевство согласовали принципы прекращения «гребешковой войны» в Ла-Манше. Осталось договориться о размере «разумной компенсации» британским рыбакам.

Причиной конфликтов вокруг добычи гребешка у берегов Нормандии является разница национальных правил промысла, сообщает корреспондент Fishnews. Британцам разрешается осваивать этого моллюска круглый год, Франция же установила для своих рыбаков ежегодный запрет с 15 мая по 1 октября в целях сохранения популяции.

Обострение произошло 28 августа, когда около 40 (по другим данным 35) французских маломерных судов вступили в схватку с пятью британскими судами у северного побережья Франции. В ход пошли камни, дымовые шашки и другие «снаряды». Британский флот отступил, как минимум одно судно получило повреждения. Дальнейшие угрозы вернуться и отомстить привели к заявлению французского министра сельского хозяйства о готовности кораблей ВМС вмешаться в конфликт.

В итоге стороны сели за стол переговоров. Они условились, что британские рыбаки откажутся от промысла гребешка в заливе Сены в период французского запрета, пишет CBS News. Осталось согласовать размер «разумной компенсации» за отказ.

Несмотря на успех переговоров, представители британского рыболовства заявляют, что сделка будет заключена только на выгодных для них условиях. Британцы удовлетворены выраженными сожалениями французской стороны по поводу произошедшего конфликта. Представители французских рыбаков также выразили удовлетворение результатами встречи.

Fishnews