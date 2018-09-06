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Добыча лосося в Сахалинской области

Сахалинская область вышла в плюс по красной рыбе

Российские рыбопромышленники к 3 сентября добыли 587,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, на 63% превысив уровень 2016 г. На положительную динамику вышла Сахалинская область, а Камчатка бьет все рекорды.

Общий вылов горбуши на Дальнем Востоке превысил 484 тыс. тонн, кеты – 56 тыс. тонн, нерки – 42,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Камчатском крае добыто почти 477 тыс. тонн красной рыбы, что в два раза больше показателя на отчетную дату 2016 г. Подходы лососевых позволили полностью загрузить мощности рыборазводных лососевых заводов, постоянно проводится мониторинг заполнения нерестилищ, с 30 августа начаты авиаобследования нерестилищ горбуши в реках на западе полуострова. Особое внимание уделяют реке Камчатка, где продолжается нерестовый ход кеты и кижуча. Заполнение нерестовых площадей производителями находится на среднем уровне.

В Чукотском автономном округе добыто 2,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей - на 86% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

Вылов в Сахалинской области составил 74,7 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн к уровню 2016 г.). Прибавку обеспечили Южные Курилы – освоено более 19 тыс. тонн против 4,2 тыс. тонн в позапрошлом году. Однако ожидается, что в ближайшие дни промысел осложнит циклон.

Рыбаки Магаданской области добыли около 7 тыс. тонн лососей, что более чем в два раза больше показателя на отчетную дату 2016 г. Предприятия работают на пределе – загружены все мощности и флота, и береговых заводов. Вылов горбуши и кеты в ряде районов, например, в заливе Шелихова, выше среднемноголетних значений. К 16 сентября путина в регионе завершается, пока оснований для продления промысла нет. Все уловы лососевых направляются в центральные регионы страны, в том числе напрямую в Московскую область, часть поставок идет через Приморский край.

Объем вылова в Хабаровском крае достиг 24,7 тыс. тонн, это на 47% ниже позапрошлогоднего уровня. В Приморском крае добыли почти 2 тыс. тонн – в семь раз меньше показателя 2016 г. Одна из причин - синоптическая обстановка: ливневые дожди спровоцировали паводковую ситуацию. Это также затрудняет подходы транспортов и разгрузки в портах уловов лососевых, поставляемых из других регионов.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильников в крае составляет 91%, на подходе в порты 19 судов с 32,6 тыс. тонн рыбопродукции на борту, в том числе 17,3 тыс. тонн лососевых.

В порты уже доставлено более 116 тыс. тонн красной рыбы, из них 95 тыс. тонн отправлены на внутренний рынок. Стоимость доставки уловов из Владивостока до Москвы составляет в среднем 15,5 рублей за килограмм.

Fishnews
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