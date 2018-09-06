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Технический директор группы «Норебо» Павел КОСОЛАПОВ и генеральный директор «Северной верфи» Игорь ПОНОМАРЕВ

Судостроители готовятся к закладке головного траулера для «Норебо»

«Северная верфь» приступила к резке металла для закладной секции головного траулера-процессора проекта 170701 по заказу компании «Рыбпроминвест» (входит в группу «Норебо»). Передача судна заказчику запланирована на 2020 г.

В Санкт-Петербурге в корпусосборочном цехе судостроительного завода «Северная верфь» началась резка металла для закладной (днищевой) секции нового траулера. Всего для строительства судна потребуется почти 90 различных секций. Заказчиком судна выступает компания «Рыбпроминвест», входящая в крупнейший отечественный рыбопромышленный холдинг «Норебо».

За резкой первого металлического листа для будущего судна наблюдал технический директор группы «Норебо» Павел Косолапов, который назвал это событие знаковым. «Рождение судна начинается с резки металла, – отметил он. – Вместе с «Северной верфью» мы построим лучшее рыболовное судно не только в нашей стране, но и во всем мире, поскольку на этом траулере будут применены все существующие сегодня новейшие технологии».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе верфи, проект 170701 предусматривает использование передовых технологий вылова и безотходной переработки рыбы. В частности, на судне будут установлены современные рыбообрабатывающие фабрики с одновременным максимальным размещением замороженной рыбопродукции весом почти 1200 тонн или совмещенно до 1020 тонн рыбопродукции и 334 тонн рыбной муки. Кроме того, на траулере-процессоре будет обеспечено хранение до 95 тонн рыбных консервов.

Торжественная закладка головного судна серии намечена на ноябрь. Всего по соглашению с группой «Норебо» «Северная верфь» построит шесть траулеров-процессоров. Кроме того, обсуждается возможность увеличения заказа по этому проекту до десяти судов.

Fishnews
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