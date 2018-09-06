06 сентября 2018 года

Бухты Приморья вновь стали убежищем для зарубежного флота

В бухтах на севере Приморского края вынужденно укрылись от тайфуна «Джеби» в общей сложности около 300 рыболовецких судов КНДР и Республики Корея. Сейчас все эти плавсредства покидают российские воды в сопровождении береговой охраны.

Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов – 23 человека – были спасены в бухтах Неприметная и Красная скала, сообщили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В ближайшее время моряков вернут на родину.

Одному из рыбаков КНДР потребовалась медицинская помощь, он получил во время тайфуна тяжелую травму и был препровожден в районную больницу. Отправкой пострадавшего в Северную Корею впоследствии займется генеральное консульство этой страны во Владивостоке.

В конце августа рыбацкие суда КНДР также укрывались у берегов Приморья от непогоды – их загнал туда тайфун «Соулик».

Fishnews