07 сентября 2018 года

В Калмыкии вынесли приговор рыбинспектору-взяточнику

Бывший сотрудник Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства осужден на семь с половиной лет строгого режима за мздоимство. По данным правоохранителей, общая сумма взяток составила 270 тыс. рублей.

Под судом оказался бывший главный инспектор Северокаспийского отдела рыбоохраны Волго-Каспийского ТУ. Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Калмыкия, с сентября 2015 г. по август 2016 г. рыбинспектор получал от предпринимателей взятки за общее покровительство и возможность беспрепятственно вести промысел, в том числе с нарушениями.

Помимо лишения свободы суд приговорил экс-инспектора к штрафу в 400 тыс. рублей и на четыре года лишил его права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в доход государства 270 тыс. рублей, полученных в качестве взяток. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в прошлом году состоялись два судебных процесса, по результатам которых (в январе и в июле), трем сотрудникам Волго-Каспийского теруправления вынесли приговоры за взяточничество.

Fishnews