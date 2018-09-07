07 сентября 2018 года

Рыбаки Хабаровского края поборются за участки с лососем

Амурское теруправление Росрыболовства выставило на конкурс десять участков для добычи анадромных, катадромных и трансграничных видов. Два РПУ в Охотском море предназначены для прибрежного рыболовства, восемь на реке Амур – для промышленного.

Участки в северной части моря площадью 18 тыс. и 22 тыс. га административно входят в Аяно-Майский муниципальный район Хабаровского края. РПУ на Нижнем Амуре (площадью от 225 до 1771 га) расположены в Комсомольском и Ульчском районах, сообщает корреспондент Fishnews.

По условиям конкурса, критериями оценки заявок станут положительный опыт рыболовства и рыбопереработки (с повышающими или понижающими коэффициентами в зависимости от удаленности завода от РПУ и видов выпускаемой продукции), численность работников у претендента, а также предложение по плате за участок.

Заявки принимаются до 10 октября - дня вскрытия конвертов. С победителями заключат договоры на 10 лет.

Fishnews