07 сентября 2018 года

Китайские ученые «подружили» пластик с морем

В КНР разработали вид пластика, который способен за относительно короткое время разлагаться в морской воде. Планируется, что новые технологии помогут решать проблемы с мусором в океане.

Группа исследователей Института физики и химии (ИФХ) Академии наук Китая синтезировала полиэфиры, которые сочетают способности растворяться в воде и разлагаться микроорганизмами. Попав в море, этот вид пластика полностью разлагается в период от нескольких до сотни дней. При этом в конечном итоге он не превращается в макромолекулярные вещества, которые угрожают экологической безопасности, рассказал старший инженер института Ван Гэся информагентству «Синьхуа».

По мнению специалистов, этот материал в перспективе может заменить обычные пластмассы во многих областях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пластиковое загрязнение морей привлекает широкое внимание общественности. Исследования показали, что в океан ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 млн тонн пластиковых отходов, которые составляют 60-80% морского мусора. Пластмассы в морской воде не разлагаются в течение десятков и даже нескольких сотен лет. Под воздействием солнечных лучей, морской воды и живых организмов они становятся частицами размером менее 5 мм, представляя собой угрозу экологической безопасности.

ИФХ - первая в Китае научная организация, которая занимается разработкой технологий биоразлагаемых пластмасс. Сейчас в трех компаниях страны производятся такие материалы по лицензированному соглашению с институтом.

Fishnews