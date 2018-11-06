06 ноября 2018 года

Рыбную отрасль Индонезии спасают после стихийных бедствий

Сельскохозяйственному сектору Индонезии помогут восстановиться после землетрясения и цунами, которые обрушились на республику в сентябре. Так, в рамках специальной программы ФАО 20 тыс. рыбаков получат комплекты снастей.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)приступила к реализации программы по восстановлению рыболовства и сельского хозяйства Индонезии. Помощь окажут семьям, проживающим в наиболее пострадавших районах: в округах Донгала, Сиги, Палу и Париги Мутонг провинции Центральный Сулавеси.

«Семьи в Центральном Сулавеси сильно зависят от сельского хозяйства и рыболовства. Для большинства из них это единственный источник продовольствия и доходов», - отметил представитель ФАО в Индонезии Стивен Рудгард.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе организации, на сегодняшний день в провинции повреждено около 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В округе Сиги разрушение основной ирригационной системы привело к отключению водоснабжения на более 8 тыс. га сельхозугодий и аквакультурных прудов. Рыбоводные заводы, лодки и оборудование для промысла также серьезно повреждены или потеряны. В ФАО опасаются, что степень ущерба окажется еще выше после более тщательной оценки.

Fishnews