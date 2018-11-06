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Рыболовецкий траулер в Северном море. Фото Arne Nordmann («Википедия»)

Страны ЕС не верят британцам на слово

Евросоюз не намерен предоставлять беспошлинный доступ британской рыбопродукции на свой рынок после Brexit без ответных шагов со стороны Соединенного Королевства. От него собираются потребовать открытия своих вод для промысловиков ЕС.

Великобритания хочет рассматривать эти два вопроса по отдельности и добивается заключения таможенного союза с ЕС. Это автоматически откроет европейский рынок для морепродуктов.

Проблему обсудили министры стран Евросоюза. Франция, Дания, Нидерланды, Испания, Бельгия и Германия солидарны в глубоком опасении относительно британской позиции. Ожидается, что эти государства выступят против заключения каких бы то ни было таможенных соглашений до переговоров о допуске в британские воды, пишет The Guardian.

Норвегия, к примеру, не входит в таможенный союз с ЕС, поэтому ее экспортируемая рыбопродукция облагается пошлиной в зависимости от глубины переработки. Так, сбор с охлажденного лосося составляет 2%, а с копченого – 13%.

Вопрос промысла в водах Соединенного Королевства принципиально важен для европейских рыбаков: сейчас там добывается около 33% всех уловов ЕС. Как сообщает корреспондент Fishnews, некоторые европейские суда осваивают в исключительной экономзоне Великобритании до 80% вылова. Утрата допуска может привести к сокращению чистой прибыли на 50% и потере тысяч рабочих мест. Хотя рыбный промысел занимает относительно небольшую долю в экономике ЕС, он весьма значим при принятии политических решений, так как чрезвычайно важен для прибрежных сообществ.

В свою очередь многие британские рыбаки приветствуют идею закрытия вод Соединенного Королевства для коллег из ЕС.

Fishnews
НазадМетки: лососьнорвегия
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