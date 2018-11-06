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Более 6,9 тыс. видов гидробионтов в российской зоне дальневосточных морей обнаружили ученые. Фото пресс-службы ДВФУ

Наука пересчитала морские виды на Дальнем Востоке

Мегагрант Российского научного фонда позволил специалистам оценить разнообразие биоресурсов в дальневосточных морях. Оказалось, в пределах отечественной ИЭЗ там обитают организмы более 6,9 тыс. видов, в том числе ранее неизвестных.

Четыре года ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН работали в рамках мегагранта. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ, исследования вели по пяти крупным направлениям: создание технологий учета, воспроизводства и контроля биоресурсов, методов оценки загрязнения морских экосистем, а также новых лекарственных препаратов и продуктов питания. В работах задействовали 100 сотрудников ДВФУ и ДВО РАН, 60% из которых - молодые ученые. По результатам работ уже опубликовано 568 научных статей, в том числе 331 в международных журналах.

Итоги проекта «Технологии мониторинга и рационального использования морских биологических ресурсов» представил вице-президент РАН, заведующий кафедрой биоразнообразия и морских биоресурсов Школы естественных наук ДВФУ Андрей Адрианов. По его словам, особенно богатым оказалось Японское море, где обитает 42% всех дальневосточных видов. В результате глубоководных исследований число выявленных там организмов выросло в шесть раз по сравнению с ранее известным. При этом 201 вид из 621 оказался новым для науки.

«Глубинные исследования переворачивают наше представление о биологическом разнообразии. В дальневосточных морях обнаружены сотни и сотни ранее неизвестных организмов. Сейчас команда ученых занимается описанием новых видов, и нам еще только предстоит оценить потенциал их использования. У многих гидробионтов выявлены важные противоопухолевые и антибактериальные свойства, а значит — они могут стать основой для создания новых лекарственных препаратов», — отметил Андрей Адрианов.

По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, программу «Технологии мониторинга и рационального использования морских биологических ресурсов» можно считать одним из системообразующих проектов российской науки.

«Несмотря на фундаментальный характер проекта, нашими учеными получены значимые прикладные результаты — новые подводные аппараты для учета биоресурсов, методы экологического мониторинга акваторий, уникальные продукты питания на основе морских организмов и перспективные вещества для будущих лекарственных препаратов. Этот комплексный проект объединил специалистов из разных областей и усилил интеграцию ДВФУ и ДВО РАН», — подчеркнул Никита Анисимов.

Fishnews

  • Более 6,9 тыс. видов гидробионтов в российской зоне дальневосточных морей обнаружили ученые. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Мегагрант Российского научного фонда позволил специалистам оценить разнообразие биоресурсов в дальневосточных морях. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Более 6,9 тыс. видов гидробионтов в российской зоне дальневосточных морей обнаружили ученые. Фото пресс-службы ДВФУ
  • В работах задействовали 100 сотрудников ДВФУ и ДВО РАН. Фото пресс-службы университета
  • В работах задействовали 100 сотрудников ДВФУ и ДВО РАН. Фото пресс-службы университета
  • Более 6,9 тыс. видов гидробионтов в российской зоне дальневосточных морей обнаружили ученые. Фото пресс-службы ДВФУ
  • Более 6,9 тыс. видов гидробионтов в российской зоне дальневосточных морей обнаружили ученые. Фото пресс-службы ДВФУ
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