07 ноября 2018 года

Дело капитана «Норда» скоро рассмотрят в суде

Слушание уголовного дела против капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко начнется на следующей неделе. Его обвиняют в нарушении границы и незаконном промысле.

Владимиру Горбенко, в частности, вменяют преступления, предусмотренные частью 1 статьи 249 («Незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом») и частью 2 статьи 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»), сообщает корреспондент Fishnews.

Дело будет рассматривать Оболонский райсуд Киева. По информации РИА «Новости Крым», первое заседание назначено на 12 ноября.

Напомним, что Владимир Горбенко – последний член команды «Норда», удерживаемый на Украине. На прошлой неделе семерых моряков с сейнера обменяли на украинских коллег с судов, задержанных за браконьерство в российских водах.

Fishnews