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Коренным жителям Чукотки необходимо до 20 января предоставить сведения о вылове в 2018 г. Фото пресс-службы правительства ЧАО

Коренным жителям Чукотки напоминают о рыбацкой отчетности

До 20 января гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам ЧАО, необходимо предоставить сведения о добыче водных биоресурсов в 2018 г. При этом не имеет значения, производился фактический вылов или нет.

Отчетность требуется в соответствии с правилами рыболовства для Дальневосточного и Восточно-Сибирского бассейнов. Об этом напоминает региональное управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО, подать сведения о вылове должны коренные жители, вошедшие в списки соответствующих приказов Северо-Восточного теруправления Росрыболовства и окружного департамента промышленной и сельскохозяйственной политики на 2018 г.

«В муниципальные образования округа была разослана информация об отчетной кампании. Жителям районов округа необходимо направлять отчеты заранее, учитывая время на их доставку. Непредоставление отчета может повлечь за собой административный штраф», - отметил заместитель начальника управления по делам КМНЧ Владимир Девяткин.

Образец формы документа размещен на сайте чукотка.рф в разделе «Полезная информация». Отчеты принимаются в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства по Чукотскому автономному округу СВТУ.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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