07 ноября 2018 года

Следить за чистотой Байкала будет новое НИС

В Иркутске построили для Росгидромета научно-исследовательское судно «Профессор Вознесенский». Оно займется комплексным мониторингом состояния озера Байкал.

Судно построено по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.». НИС будет проводить гидрохимические, гидробиологические наблюдения за загрязнением поверхностных и грунтовых вод, донных отложений. Также «Профессор Вознесенский» займется жизнеобеспечением труднодоступных станций на побережье озера. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росгидромета, судно оснащено современным радионавигационным оборудованием, позволяющим работать при отрицательных температурах и во льдах толщиной до 20 см.

По результатам проведенного голосования НИС назвали в честь исследователя Байкала - геофизика, климатолога, директора Иркутской обсерватории Аркадия Вознесенского.

Торжественная передача судна в ведение Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прошла 6 ноября. Первая экспедиция «Профессора Вознесенского» на Байкал начнется в мае следующего года.

Fishnews