07 ноября 2018 года

Антимонопольщики заинтересовались программой по доступной рыбе

ФАС проверит действия администрации Приморского края на соответствие антимонопольному законодательству. Федеральная служба собирается изучить инициативу региональных властей по организации продажи рыбы по сниженным ценам.

ФАС заинтересовалась программой администрации Приморского края по обеспечению доступной рыбой. Как сообщили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства, обращения по этому поводу поступили в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

В письме администрации основанием для инициативы указано предложение о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями, с которым выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, отмечено в пресс-релизе ФАС.

«В ВАРПЭ полагают, что действия администрации Приморского края фактически предполагают осуществление консолидированного согласования отпускных цен на рынке пищевой рыбной продукции между конкурентными участниками рынка», - сообщили в антимонопольной службе.

Замруководителя ФАС Рачик Петросян подчеркнул, что снижение цен на рыбу и иные продукты питания «должно осуществляться на законной, рыночной основе, прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе». По его словам, региональные власти не должны выходить за рамки своих полномочий, устанавливая свои правила в отдельно взятом субъекте Федерации.

«Мы изучим представленные материалы рыбопромышленников. В случае, если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России в соответствии с законом будет возбуждено дело и виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», - заявил Рачик Петросян.

Fishnews