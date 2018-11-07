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Международная выставка «Агропродмаш-2018» прошла с 8 по 12 октября. Фото предоставлено пресс-службой «Экспоцентра»

Глобальные тренды отразил «Агропродмаш-2018»

В этом году количество участников выставки «Агропродмаш» выросло на 8% по сравнению с 2017 г. Мероприятие показало растущий интерес потребителей и производителей к экологичной и безопасной продукции.

Международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности – «Агропродмаш-2018» прошла с 8 по 12 октября в павильонах Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Этот крупнейший в России и странах Восточной Европы отраслевой смотр оборудования и компонентов для производства продуктов питания проходил в 23-й раз.

Выставка вновь показала уверенный рост, сообщили Fishnews в пресс-службе «Экспоцентра». По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 8%. Были представлены 870 компаний (из них российских – 470) из 37 стран. Мероприятие посетили более 24 тыс. специалистов из 76 государств и 85 субъектов РФ.

«В фокусе всех деловых и презентационных мероприятий «Агропродмаш-2018» был вопрос развития агропромышленного комплекса России собственными силами, - отметила директор по маркетингу компании «Таурас-Феникс» Татьяна Гордеева. - Поэтому экспоненты из числа отечественных предприятий демонстрировали цифровые технологии в сфере переработки овощей и фруктов, в кондитерской, хлебопекарной отрасли, рыбной промышленности, а также инструменты бережливого производства, системы по автоматизации предприятий, упаковку и умное оборудование».

Выставка еще раз показала, что Россия является частью глобального мира и аккумулирует его основные тренды, обратили внимание организаторы. Так, поставщики упаковочных материалов проявляли повышенный интерес к новым экологичным образцам (например, на основе биоразлагаемых пластиков).

В свою очередь, крупнейшие поставщики ингредиентов отметили повышение интереса к натуральным рецептурам, изделиям, не содержащим в составе посторонних или дискредитировавших себя составляющих. И, конечно, сами производители продуктов питания вынуждены считаться с возрастающей разборчивостью покупателей. Все это нашло свое отражение в экспозиции «Агропродмаша-2018».

«В отличие от предыдущих выставок мы отметили значительный рост посещаемости со стороны сыродельной отрасли, рост клиентов, заинтересованных в информации по производству готовых блюд, представителей рыбной отрасли, - подчеркнула руководитель отдела маркетинговых коммуникаций АО «Силд Эйр Каустик» Татьяна Доброхотова. - С каждым годом выставка становится все более многогранной и интересной для производителей различных пищевых отраслей».

Мероприятие, организованное «Экспоцентром», проводилось при поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и при участии ведущих национальных отраслевых ассоциаций. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Международная выставка «Агропродмаш-2018» прошла с 8 по 12 октября. Фото предоставлено пресс-службой «Экспоцентра»
  • Международная выставка «Агропродмаш-2018» прошла с 8 по 12 октября. Фото предоставлено пресс-службой «Экспоцентра»
  • Международная выставка «Агропродмаш-2018» прошла с 8 по 12 октября. Фото предоставлено пресс-службой «Экспоцентра»
  • Международная выставка «Агропродмаш-2018» прошла с 8 по 12 октября. Фото предоставлено пресс-службой «Экспоцентра»
  • Международная выставка «Агропродмаш-2018» прошла с 8 по 12 октября. Фото предоставлено пресс-службой «Экспоцентра»
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