08 ноября 2018 года

Браконьеры выбрали явку с повинной

В Астрахани трое мужчин пришли к пограничникам, чтобы сознаться в преступлении. За месяц до этого браконьеров застигли за выгрузкой незаконно добытых осетровых, однако злоумышленники сумели скрыться.

Трое жителей села Цветное добровольно явились в Погрануправление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Месяц назад пограничники задержали водителя «Оки» с московскими номерами. В багажнике лежали восемь мешков с осетровыми, еще два находились рядом с автомобилем. Всего изъяли более 330 кг рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе ПУ.

Лодка, из которой выгружали осетровых, скрылась с тремя мужчинами на борту. Уходя от преследования, они совершали опасные для жизни и здоровья пограничников маневры.

Личности сбежавших удалось установить, но по месту своего проживания злоумышленники долгое время не появлялись. Спустя некоторое время молодые люди осознали неизбежность наказания и решили покаяться сами.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и оборота особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Мужчины содержатся под стражей за неподчинение законным требованиям правоохранителей. Суд назначил одному из браконьеров пять суток ареста, двум другим – по трое суток.

Fishnews