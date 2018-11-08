08 ноября 2018 года

Крымских аквафермеров приглашают на аукцион

В Республике Крым выставили на аукцион семь участков для пастбищного рыбоводства. Заявки можно подавать до 5 декабря, торги пройдут в Ростове-на-Дону 14 декабря.

Организатор аукциона - Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагаемые РВУ расположены на реках Западный Булганак, Ураус-Дереси, Малый Салгир и на русловых прудах Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Площадь участков - от 0,76 до 7,6 га. Начальная цена лотов – от 6,1 тыс. до 60,8 тыс. рублей. С победителями торгов заключат договоры на 25 лет.

Fishnews