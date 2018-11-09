09 ноября 2018 года

ОДУ атлантической сельди пока не поделили

Россия, Норвегия, Евросоюз, Фарерские острова и Исландия согласовали квоту на промысел атлантической сельди весеннего нереста в 2019 г. Однако стороны еще не договорились, как распределят этот лимит.

Объем установили в соответствии с рекомендацией Международного совета по исследованию моря (ICES, ИКЕС) и новыми правилами промысла. Портал Undercurrent News отмечает, что по сравнению с текущим годом квота увеличена на 35% - до 589 тыс. тонн.

Норвегия предложила начать совместную научную программу по составлению карт распределения биомассы сельди в национальных и международных водах. Россия поддержала эту инициативу, однако остальные страны не захотели участвовать в новых исследованиях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, следующая встреча прибрежных стран намечена на 14 мая 2019 г. Участникам предстоит согласовать пересмотренный план по управлению промыслом сельди с учетом рекомендаций ИКЕС.

Норвегия, ЕС, Исландия и Фарерские острова также подписали договор по управлению промыслом северной путассу в 2019 г. Общая квота установлена в размере 1,14 млн тонн (это немного меньше, чем в 2018 г.).

Fishnews