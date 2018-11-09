09 ноября 2018 года

О современных рыбных кормах расскажут в Москве

В столице 29 января состоится семинар «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве». Мероприятие пройдет на XXIV Международной специализированной торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария-2019».

Семинар – часть деловой программы Международного конгресса по кормам. Проводит мероприятие МСЕ «Экспохлеб» при специальной поддержке Минсельхоза, Росрыболовства и Ассоциации «ГКО «Росрыбхоз».

Как сообщили Fishnews организаторы, выступающие расскажут о способах производства кормов и новейших технологиях, используемых при выращивании и разведении рыб. Кроме того, планируется обсудить эффективность применения зерновых в составе комбикормов для рыбы.

Модератором семинара будет председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко. Доклады сделают заместитель руководителя медико-биологического отделения по маркетингу и продвижению ГК «Люмэкс» Елена Котова и специалист по кормлению от компании J. Rettenmaier & Söhne Астрид Боссе. Она расскажет о технологиях измельчения, с помощью которых получают высокофункциональные волокна в кормах.

Ожидается, что встреча ведущих специалистов из разных регионов и стран даст возможность обменяться опытом, найти интересные решения и свежие идеи для развития бизнеса, ознакомиться с достижениями рыбоводства, наладить полезные деловые контакты, найти надежных партнеров для реализации взаимовыгодных проектов.

К участию в качестве спикеров приглашаются представители отраслевых ассоциаций и союзов, эксперты зарубежных и отечественных компаний, руководители предприятий, ведущие специалисты научных организаций. На сегодняшний день осталось всего шесть свободных мест для выступления.

Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» проходит ежегодно с 1996 г. Мероприятие проводит МСЕ «Экспохлеб» при поддержке Комитета Госдумы по аграрным вопросам, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России», Общественной палаты РФ, Российского зернового союза, Союза комбикормщиков, Российской ветеринарной ассоциации, Росрыбхоза, Союза предприятий зообизнеса, Мясного совета ЕЭП, Росптицесоюза. C 2011 г. выставку поддерживает Европейская федерация производителей комбикормов (FEFAC), а с 2015 г. – правительство Москвы. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews