09 ноября 2018 года

Рыбакам предлагают большой участок на Чебоксарском водохранилище

Промысловый участок площадью 6,2 тыс. га в русле Волги в границах Чебоксарского водохранилища выставили на конкурс. Заявки принимаются до 10 декабря, в этот же день конверты вскроют.

Организатор торгов - комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области. Стартовая цена лота — 940 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Критерии оценки заявок - наличие положительного опыта промышленного рыболовства и рыбопереработки (с повышающими или понижающими коэффициентами в зависимости от удаленности завода от РПУ и видов выпускаемой продукции), численность работников у претендента, а также предложение по плате за участок. Договор с победителем заключат на 20 лет.

Fishnews