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Артиллерийский катер «Бердянск». Фото Минобороны Украины

Украина хочет взять под контроль больше морских вод

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий пограничным и военным кораблям контролировать 12 миль за пределами территориального моря Украины.

Согласно тексту законопроекта «О прилегающей зоне Украины», под прилегающей зоной подразумевается акватория, внешняя граница которой находится на расстоянии 24 морских миль от тех же исходных линий, что и территориальное море (то есть на 12 дополнительных миль больше терморя). Как следует из документа, в прилегающей зоне украинские военные и пограничные корабли вправе осуществлять «остановку, осмотр, преследование по горячим следам, задержание или арест всех судов-нарушителей и/или членов их экипажа», сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке авторы ссылаются на «аннексию Крыма» и «незаконную экономическую деятельность российской оккупационной администрации». Основанием для законопроекта названа Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.

Украинский депутат Ирина Фриз отметила, что принятие закона позволит существенно сократить контрабандный трафик в Черном море, а также поможет предотвращать случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины, передает УНИАН.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал документ для РИА «Новости». «Российская экономическая зона остается в своих прежних границах, и любые незваные гости, будь то контрабандисты, рыбаки или нефтедобытчики, сразу же окажутся под арестом, - сказал он. - Борьбу с контрабандой и экономическими преступлениями мы проведем сами, без украинских подсказок, поэтому на сегодняшний день предложение Украины как минимум не актуально».

Напомним, что эскалация напряжения вокруг Азовского и Черного морей началась после задержания украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» в марте текущего года.

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