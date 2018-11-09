09 ноября 2018 года

Осетровая «находка» вызвала проблемы с законом

Почти 200 кг осетра, белуги и стерляди задержали в Астрахани при проверке автомобиля. Водитель заявил, что якобы нашел рыбу на берегу Волги, эксперты установили браконьерское происхождение груза.

В Трусовском районе Астрахани инспекторы ДПС и сотрудники Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства остановили автомобиль под управлением жителя областного центра. В багажном отделении он перевозил девять полиэтиленовых мешков с рыбой осетровых видов без документов, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. Водитель рассказал, что якобы нашел 62 туши русского осетра, белуги и стерляди у Нового моста на правом берегу Волги.

На место вызвали следственно-оперативную группу, изъятое направили на ихтиологическое исследование. Специалисты установили, что рыба общей массой 199 кг выловлена запрещенными орудиями. Осетровых сдали на ответственное хранение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами».

Fishnews