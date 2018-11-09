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Согласно поправкам, за нарушение водоохранного режима, угрожающее загрязнением вод, максимальный штраф увеличивается с 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Фото Boby Dimitrov («Википедия»)

С загрязнителей вод собираются спрашивать строже

Госдума намерена существенно поднять штрафы за загрязнение водоемов. Соответствующий законопроект депутаты одобрили в первом чтении.

Полное название документа - «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в целях усиления административной ответственности за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов)», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно поправкам, за нарушение водоохранного режима, угрожающее загрязнением вод, максимальный штраф увеличивается с 20 тыс. до 100 тыс. рублей. С 30 тыс. до 120 тыс. рублей вырастет максимальный штраф за незаконную добычу песка, гравия, глины и других общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля, молевой сплав древесины либо нарушение порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов. За нарушение требований к охране водных объектов размер предельного денежного взыскания увеличится с 40 тыс. до 150 тыс. рублей.

Наконец, с 40 тыс. до 120 тыс. рублей вырастут штрафы за нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а также при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений.

По данным Росприроднадзора, ежегодно в поверхностные водоемы поступает более 11 млн тонн загрязняющих веществ, говорится в пояснительной записке. В 2016 г. к административной ответственности привлекли 4 тыс. хозяйствующих субъектов, которые заплатили 353 млн рублей. Согласно информации Роспотребнадзора, 15% источников централизованного водоснабжения в стране не соответствуют санитарно-эпидимиологическим требованиям, в том числе из-за сброса неочищенных сточных вод.

Авторы законопроекта указали, что штрафы за экологические нарушения в отношении водных объектов существенно меньше денежных взысканий за нарушения в отношении атмосферного воздуха (до 250 тыс. рублей), недр и гидроминеральных ресурсов (до 500 тыс. рублей), особо охраняемых природных территорий (до 500 тыс. рублей).

Fishnews
НазадМетки: роспотребнадзор
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