12 ноября 2018 года

Намибия использует опыт Индонезии в борьбе с браконьерами

Правительства Намибии и Индонезии подписали трехлетний рабочий план по морским и рыболовным ресурсам. Стороны планируют обмениваться информацией и сотрудничать в области аквакультуры и борьбы с ННН-промыслом.

План рассчитан на период 2019 – 2021 гг. Подписи под документом поставили министр рыболовства и морских ресурсов Намибии Бернард Эсау и его индонезийская коллега Суси Пуджиастути, отмечает портал The Southern Times. Бернад Эсау заявил, что, хотя государства расположены на побережьях разных океанов и по-разному ведут промысел, две страны могут многому друг у друга научиться.

Несмотря на усилия Намибии по защите своих водных биоресурсов, ежегодно тысячи тонн рыбы – в основном ставриды – похищаются иностранными судами. Зарубежные браконьеры проникают на расстояние до 60 морских миль вглубь исключительной экономической зоны. Для борьбы с ННН-промыслом правительство африканской республики рассматривает возможность обмена результатами мониторинга флота.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Бернард Эсау также выразил желание последовать примеру Индонезии и начать переговоры с организацией Global Fishing Watch (GFW) – о присоединении к системе глобального наблюдения за рыболовством. Кроме того, Намибия собирается работать с другими африканскими странами в части поддержки доступа общественности к информации о рыболовстве. В частности, присоединиться к открытой системе мониторинга судов.

Fishnews