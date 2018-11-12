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Многочисленная тара, варочный чан, газовые баллоны, емкости с водой, стеллажи для сушки – все указывало на долгосрочные планы нелегального бизнеса. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Трепанговый завод «накрыли» во Владивостоке

В столице Приморья пограничники изъяли из незаконного оборота свыше 13,5 тыс. живых трепангов и более 4,5 тыс. сушеных. Организаторы предусмотрели все для бесперебойной работы предприятия.

Масштабное производство располагалось в помещении складского типа в стороне от оживленных улиц.Организаторы предусмотрели все для бесперебойной работы подпольного предприятия: в одном из помещений трепанг варили, в другом сушили, в третьем жили и готовили себе еду иностранные рабочие. Многочисленная тара больших объемов, варочный чан, газовые баллоны, емкости с водой, стеллажи для сушки – все указывало на долгосрочные планы нелегального бизнеса, сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Находчивые предприниматели не смогли предоставить документов на «морской огурец» и воздержались от каких-либо комментариев.

По предварительной оценке, рыночная стоимость изъятого составила 6 млн рублей. Живого трепанга выпустили в естественную среду обитания, предотвратив ущерб более чем на 1 млн рублей.

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ИЭЗ России или открытом море»). Проводится дальнейшее разбирательство.

Fishnews

  • Многочисленная тара, варочный чан, газовые баллоны, емкости с водой, стеллажи для сушки – все указывало на долгосрочные планы нелегального бизнеса. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Пограничники изъяли более 13,5 тыс. особей живого трепанга. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Живых голотурий выпустили в море. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
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