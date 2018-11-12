12 ноября 2018 года

Россия и Норвегия хотят спасти Баренцево море от пластика

В Минприроды состоялся российско-норвежский семинар по борьбе с загрязнением Баренцева моря. Специалисты двух стран обсудили проблему мусора и микропластика, а также способы ее решения.

Семинар проходил в рамках заседаний Смешанной российско-норвежской комиссии по охране окружающей среды, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды РФ. Ученые, эксперты, представители заинтересованных органов власти и других организаций обменялись информацией и опытом в области борьбы с морским мусором, в том числе микропластиком, и определили перспективы сотрудничества.

«Нам важен опыт Норвегии по данному вопросу. Норвегия и Россия сотрудничают в Арктике много лет и обладают богатой научной базой и накопленными знаниями в природоохранной области», - отметила заместитель директора департамента международного сотрудничества Минприроды Ирина Фоминых.

Она рассказала, что, по примерным подсчетам, суммарный вес пластмассового мусора составляет 100 млн тонн. «В основном он представляет собой некую взвесь полуразложившейся пластмассы, которую не видно ни с воздуха, ни со спутника. Морской мусор оказывает негативное воздействие на морскую и прибрежную среду, в том числе на живые организмы, ряд отраслей экономики и здоровье человека. Данная проблема является трансграничной, поскольку мусор транспортируется с течениями и ветрами из одной страны в другую», – обратила внимание Ирина Фоминых.

Ранее необходимость начала диалога по борьбе с загрязнением Баренцева моря морским мусором и микропластиком подтвердили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и министр защиты климата и окружающей среды Норвегии Ула Эльвестуэн на встречах Рованиеми и Осло в октябре.

Норвегия и Россия давно и успешно сотрудничают в области управления окружающей средой и рыбными запасами Баренцева моря, подчеркнули в министерстве. Норвегия - одна из 10 стран, присоединившихся в начале 2017 г. к кампании по борьбе с морским мусором под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Fishnews